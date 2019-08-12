Рейс "РусЛайна" задержали в Екатеринбурге на 12 часов по техническим причинам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "РусЛайн" Екатеринбург - Архангельск с промежуточной посадкой в Нарьян-Маре задержан в екатеринбургском аэропорту на 12 часов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово (Екатеринбург) в понедельник.

"Рейс задерживается по техническим причинам", - сказали в пресс-службе.

Согласно данным онлайн-табло Кольцово, самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 05:50 мск. Его вылет перенесен на 17:50 мск.

Авиакомпания "РусЛайн" - один из крупнейших региональных перевозчиков в России, выполняющий регулярные и чартерные перевозки. В этом году компания открыла рейсы из Нарьян-Мара в Санкт-Петербург, Архангельск, Киров, Екатеринбург, Уфу, Челябинск и Киров.