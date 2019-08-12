В Свердловской области вдвое увеличилось число случаев повторного домашнего насилия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Число уголовных дел, возбужденных по фактам повторного домашнего насилия, увеличилось в Свердловской области почти в два раза в первом полугодии 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила заместитель начальника отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области Лилия Будкевич на пресс-конференции в уральском региональном информационном центре ТАСС в понедельник.

"Отмечу лишь одну тенденцию, что по статье "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию" количество [привлеченных к уголовной ответственности] за последние полгода увеличилось практически в два раза. Если было 119 (за первые полгода 2018 года - прим. ТАСС), то 209 таких преступлений выявлено [по итогам первого полугодия 2019 года]", - сказала Будкевич. По ее словам, рост связан с тем, что жертвы насилия стали чаще обращаться в органы внутренних дел.

Заместитель директора кризисного центра "Екатерина" для женщин и детей, переживших насилие в семье, Ольга Селькова подтвердила, что количество обращений в их центр увеличилось. "Мы зафиксировали увеличение количества обращений после декриминализации побоев на 70%. Так как помощь у нас анонимная, то, соответственно, огромное количество потерпевших стало обращаться и спрашивать, что вообще делать", - отметила она на пресс-конференции.

Доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) Данил Сергеев также сообщил, что вуз проводит исследование, согласно которому в шести микрорайонах Екатеринбурга опрашиваются люди на тему домашнего насилия.