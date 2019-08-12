Грозы и град ожидаются в трех регионах Уральского федерального округа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Грозы, сильные порывы ветра, местами град ожидаются в Свердловской и Челябинской областях и в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Об этом сообщили в пресс-службах МЧС по региону и гидрометцентрах.

"По данным синоптиков завтра 13 августа местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы, возможен град, при грозах порывы ветра до 17 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы регионального МЧС.

Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил штормовое предупреждение. По прогнозу, вечером 12 августа, ночью и днем 13 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются ливни, грозы, местами крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу, во вторник в регионе прогнозируется переменная облачность. В западной части небольшие и умеренные дожди, ночью местами по северным районам сильные, гроза. Ветер восточных направлений, 7-12 м/с.