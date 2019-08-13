Учения более тысячи военных полицейских стартовали в трех регионах России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Специальные учения подразделений военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) начались во вторник в Свердловской, Оренбургской и Кемеровской областях. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа.

"В трех регионах сегодня стартовали учения военной полиции ЦВО. Комендатуры и подразделения были приведены в полную боевую готовность и выдвинулись к местам дислокации воинских частей и на полигоны. В ходе трехдневных учений военнослужащие отработают вопросы охраны и обороны военных объектов, колонн в ходе марша, эвакуации мирных жителей, патрулирования, сопровождения грузов с использованием новейших образцов вооружения, военной и специальной техники, а также организации межведомственного взаимодействия при выполнении совместных задач с органами МВД и Росгвардии", - говорится в сообщении.

"В маневрах, которые продлятся до 16 августа, будет применен опыт, полученный в ходе выполнения специальных задач в Сирийской Арабской Республике", - добавили в пресс-службе.

Всего в учениях задействованы более 1 тыс. военнослужащих и свыше 200 единиц специальной техники.