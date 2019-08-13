Ямал приурочит молодежный форум в Болгарии к 150-летию таблицы Менделеева и Году театра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Тема 150-летия таблицы Менделеева ляжет в основу концепции образовательной программы международного форума-фестиваля молодежи "Мы за мир во всем мире!", который организует в городе Китен (Болгария) правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом во вторник сообщила ТАСС замдиректора департамента внешних связей ЯНАО Евгения Барышникова.

Международный форум-фестиваль молодежи "Мы за мир во всем мире!" пройдет в Болгарии в одиннадцатый раз с 23 по 28 августа. Его организаторами являются департамент внешних связей и департамент молодежной политики и туризма ЯНАО. Ожидается, что в этом году участие в форуме-фестивале примут 200 человек из 23 регионов РФ и 21 страны.

"Основная тема этого года - 150-летие таблицы Менделеева, и поэтому у нас все сделано с уклоном на химию: логотип похож на молекулу, площадки называются лабораториями. Одна из лабораторий - "Элементарные частицы России". Там мы будем знакомить с историей нашей страны, с причинами возникновения различных культурных особенностей. Например, как появилась матрешка, почему из русского языка исчезла буква "ё". И, конечно, это будет путешествие по самобытной русской истории", - сказала Барышникова.

Кроме того, на форуме будет работать образовательная площадка, посвященная Году театра. "На площадке с ребятами будет работать профессиональный театральный режиссер. Итогом обучения станет интерактивный спектакль", - добавила собеседница агентства.

Как сообщил ТАСС директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин, участники вместе с экспертами поработают над "химией успеха", системными подходами в достижении личных и профессиональных целей, проектной деятельности. "В целом, программа будет насыщена качественным неформальным образовательным контентом, интерактивными событиями. Не обойдется и без творчества. Уверен, что всем, кто приедет на форум-фестиваль, понравятся подготовленные в этом направлении сюрпризы от организаторов", - отметил он.