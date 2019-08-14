"МРСК Урала" увеличила чистую прибыль в I полугодии в 5,5 раз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. "МРСК Урала" (входит в "Россети") увеличила чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) по итогам шести месяцев 2019 года в 5,5 раз - до 1,9 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года компания прибыль составила 348 млрд рублей, говорится в опубликованном в среду отчете предприятия.

Согласно документу, выручка компании от передачи электроэнергии в первом полугодии снизилась на 5,6 млрд рублей и составила 31,4 млрд рублей. В то же время кратно выросла выручка от перепродажи электроэнергии и мощности и составила 22 млрд рублей за шесть месяцев 2019 года. В первом полугодии 2018 года этот показатель составлял 341 млн рублей.

Ранее "МРСК Урала" сообщала, что планирует в 2019 году увеличить чистую прибыль по РСБУ до 2,048 млрд рублей с 798 млн рублей, полученных по итогам прошлого года. Ожидается, что выручка вырастет по итогам 2019 года до 93,074 млрд рублей с 89,625 млрд рублей.

"МРСК Урала" - основной поставщик услуг по транспорту электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. В состав межрегиональной распределительной сетевой компании Урала ("МРСК Урала") входят три филиала: "Свердловэнерго", "Челябэнерго" и "Пермэнерго", а также дочернее предприятие - "Екатеринбургская электросетевая компания". К электрическим сетям "МРСК Урала" присоединено более 1,6 млн потребителей, в том числе 30 тыс. промышленных предприятий Уральского региона.