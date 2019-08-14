Два человека погибли и один пострадал в ДТП на трассе Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. ДТП на 41 километре федеральной автодороги Екатеринбург - Тюмень произошло ночью 14 августа. В результате аварии два человека погибли, один был госпитализирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области в среду.

"На 41 км федеральной автодороги Екатеринбург - Тюмень ночью 14 августа в 00:05 произошло ДТП. Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции установили, что 31-летний водитель автомашины Skoda по неустановленной причине допустил выезд на встречную полосу дороги, где произошло столкновение с автомашиной LDV Maxus под управлением 57-летнего мужчины. В результате ДТП водители транспортных средств от полученных травм погибли на месте. 38-летнего пассажира автомашины Skoda в тяжелом состоянии госпитализировали в городскую больницу № 36 Екатеринбурга", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сотрудникам МЧС пришлось проводить деблокировку, чтобы достать тела из автомобилей. Наличие алкоголя в крови водителей на момент ДТП будет установлено после судебно-медицинского исследования.

"Сотрудниками дорожной инспекции проведены все необходимые замеры, движение транспорта было ограничено около часа, затем организовано реверсивное движение транспорта. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа", - добавили в ГИБДД.