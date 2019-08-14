Партия спутниковых станций поступила по гособоронзаказу в уральскую бригаду связи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Партия из четырех спутниковых станций "Аурига", которые планируется использовать в стратегических учениях "Центр-2019", поступила по гособоронзаказу в бригаду связи в Свердловской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа в среду.

"Поступившие спутниковые станции будут задействованы в ходе проведения стратегического командно-штабного учения "Центр-2019", - говорится в сообщении.

Мобильные автоматизированные станции Р-448М "Аурига" предназначены для организации сетей спутниковой радиосвязи в интересах частей и подразделений, действующих в отрыве от основных сил.

Они позволяют осуществлять передачу цифровых и текстовых сообщений, вести переговоры абонентов, находящихся в любой точке планеты. Работа станций обеспечивает служебную связь и режим закрытой телефонной связи, уточняется в сообщении.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в сентябре на полигоне Донгуз планируется провести учения "Центр-2019", направленные на отработку задач по обеспечению военной безопасности в Центрально-Азиатском регионе. На маневры приглашены воинские контингенты стран Шанхайской организации сотрудничества. Эти учения станут главной проверкой боеготовности российской армии в 2019 году и первые пройдут не только на территории России, но и на полигонах других стран Организации Договора о коллективной безопасности.