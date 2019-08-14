Моор: дефолт процентов по кредитам помог Utair преодолеть зимний сезон перевозок

ТЮМЕНЬ, 14 августа. /ТАСС/. Авиакомпания Utair сознательно пошла на дефолт процентов по кредитам. Он был необходим компании для того, чтобы пройти зимний период 2018-2019 годов без потерь, сообщил в среду журналистам губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции, посвященной подготовке к 75-летию региона.

Крупнейшие акционеры авиакомпании - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).

"Авиакомпания Utair попала в непростую финансовую ситуацию в декабре. Провели первый дефолт процентов по кредитам, но сделали это сознательно, предупредив кредиторов, чтобы без потерь, без остановки пройти всегда непростой [для авиаперевозчиков] зимний сезон", - сказал глава региона.

Он добавил, что без реструктуризации задолженности говорить о будущем перевозчика "сложно." "Операционно компания даже развивается на 4,6%. Объем перевозок увеличился. По держателям облигаций договоренности о реструктуризации достигнуты, теперь самый крупный пул кредиторов - это банки. <…> Безусловно, без реструктуризации кредитов жить компании будет сложно", - сказал Моор.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что авиакомпания Utair 12 июля направила банкам предложения по улучшению условий реструктуризации своих кредитов на 56,5 млрд рублей. В частности, она предложила повысить кредитную ставку в 12-летнем синдикате до 9% с 0,01% после достижения определенных уровней отношения долга к доналоговой прибыли, а также в том, чтобы разбить семилетний кредит на две части в соотношении 40 на 60. При этом 40% кредита авиакомпания предлагает продлить до 35 лет под 0,01%, а оставшуюся большую часть - до 10 лет под 7,5%.

При этом отмечается, что срок в 35 лет может быть сокращен, а соотношение 60 на 40 по семилетнем кредиту может быть изменено в более удобную для кредиторов сторону при условии увеличении его срока с 10 до 15 лет.

Финансовые проблемы Utair

В 2015 году в ходе реструктуризации Utair перевела все свои долги в два синдицированных кредита сроком на 7 и 12 лет (кредит на 18,9 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд рублей - в 2027 году). На данный момент объем первого кредита снижен с 18,9 до 15,4 млрд рублей. Более того, Utair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.

В декабре 2018 году Utair не смогла заплатить проценты в 1 млрд рублей по кредиту на 15,4 млрд рублей. В начале февраля "дочка" авиаперевозчика - "Финанс-авиа" - допустила технический дефолт по одному из выпусков облигаций на 187 млн рублей, но позже выплатила купон.

Впоследствии авиакомпания просила кредиторов списать 31,4 млрд руб. долга, но это предложение не устроило банки. Кроме того, в середине апреля "Финанс-авиа" предложила держателям облигаций "Ютэйра" отложить выплаты основной части долга по бумагам на тот же срок - 35 лет.

Чистый убыток группы в 2018 году составил почти 22 млрд рублей (годом ранее чистая прибыль компании достигала 2,43 млрд рублей).