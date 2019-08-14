В СПЧ считают, что опыт Югры по бесплатным адвокатам нужно продвигать в регионах

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 августа. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Наталья Евдокимова считает необходимым продвигать опыт Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по оказанию бесплатной юридической помощи в других регионах России. Об этом она сообщила журналистам в среду в Сургуте (ХМАО - Югра).

Закон о бесплатной юридической помощи в Югре действует более семи лет. Она оказывается значительному числу граждан. В частности, малообеспеченным жителям, ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, детям-сиротам, пенсионерам, людям, оказавшимся без работы, в случае сильной болезни гражданина, конфликтах и жестоком обращении в семье, гражданам без определенного места жительства и представителям коренных малочисленных народов Севера. Получить такую помощь можно в любом муниципальном образовании региона. Всего в Югре бесплатную помощь оказывают более 200 адвокатов.

"Меня поразило, что в Югре есть возможность обращаться в суды, имея за плечами бесплатного адвоката. Это очень важно - исковое заявление написано грамотным юридическим языком, а дальше человек идет с ним в суд и, если профессиональный юрист работает с той стороны, то гражданин просто ничего не сможет сделать. В федеральном законе об этом ничего не говорится. С моей точки зрения в Югре сделали шаг вперед. Обязательно напишу в рекомендации на федеральный уровень, чтобы это продвигали и по [другим] регионам тоже", - сказала она по итогам выездного заседания Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.