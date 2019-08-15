Двое школьников провалились в вентиляционную шахту во дворе жилого дома в Сургуте

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 августа. /ТАСС/. Двое детей провалились в вентиляционную шахту во дворе жилого комплекса в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра). Об этом сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Вечером 14 августа два 10-летних мальчика провалились в вентиляционную шахту, находящуюся в одном из технических строений, расположенных во дворе жилого комплекса "Возрождение" в Сургуте. Доступ к ней стал возможным в связи проводимыми строительными работами. При падении дети получили различные телесные повреждения, в связи с чем были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи", - говорится в сообщении.

Следователи проводят проверку по факту обрушения фальшпола в вентиляционной шахте. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе Сургутской травматологической больницы ТАСС пояснили, что школьники в настоящее время находятся в реанимации, угрозы жизни нет. "У одного ребенка состояние средней степени тяжести. Второй мальчик ночью был прооперирован. Сейчас они находятся под наблюдением медиков в детском отделении реанимации. Их общее состояние оценивается как стабильное", - сказали в пресс-службе.

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