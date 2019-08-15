Рейс Utair задержан в Екатеринбурге на 5,5 часов из-за тумана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Рейс авиакомпании Utair Екатеринбург - Ханты-Мансийск задержан в екатеринбургском аэропорту Кольцово на 5,5 часов из-за тумана, накрывшего город утром в четверг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Кольцово.

Ранее из-за сильного тумана в Екатеринбурге три рейса ушли на запасной аэродром в Тюмень. Это рейс DP-339 из Сочи, U6-704 из Пекина и UT-113 из Нижневартовска.

"Задержанный рейс ожидает прибытия борта с запасного аэродрома Тюмени. Ранее этот самолет выполнял рейс Нижневартовск - Екатеринбург, но из-за тумана он был вынужден приземлиться на запасном аэродроме Тюмени. Из-за этого в Кольцово задержан рейс до Ханты-Мансийска", - сказали в пресс-службе.

Согласно онлайн-табло аэропорта Кольцово, вылет самолета Utair в Ханты-Мансийск задержан более чем на 5,5 часов. По расписанию он должен был вылететь в 05:05 мск, но отложен до 10:40 мск. В авиакомпании Utair на запрос ТАСС оперативно не ответили.

Утром 15 августа Екатеринбург окутал густой туман. По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, температура воздуха в Екатеринбурге утром составила 14 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 26 градусов.