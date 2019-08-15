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Два полицейских погибли в ДТП в Свердловской области

Четыре человека, в том числе двое детей, получили травмы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Двое полицейских погибли, еще четыре человека, в том числе двое детей, получили травмы в ДТП в селе Покровское Свердловской области. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"В Свердловской области произошло ДТП с участием трех транспортных средств, в том числе двух мотоциклов. В результате столкновения погибли два сотрудника полиции, еще четыре человека, включая двух несовершеннолетних детей, пострадали. Авария произошла селе Покровское Каменского района Каменска-Уральского Свердловской области. Это 82 километр федеральной трассы Екатеринбург - Шадринск - Курган", - сказал Горелых.

По предварительным данным, инспектор ГИБДД территориального ОВД, управляя личным мотоциклом Honda, при обгоне попутного мотоцикла Aprilia Pegaso и неустановленной грузовой машины столкнулся со встречным автомобилем ГАЗ. "От сильного удара первый мотоцикл отбросило на второй. Полицейский и его пассажирка, сотрудница дежурной части отдела полиции № 24, от полученных травм, скончались на месте. Другому мотоциклисту 1985 года рождения и водителю ГАЗ оказана помощь прибывшей бригадой медиков. Пассажиры грузовой машины, мальчик 2006 года рождения и девочка 2014 года рождения, были доставлены в больницу, госпитализация им не потребовалась. У старшего лейтенанта полиции, управлявшего скоростным мотоциклом, взяты и направлены на исследование образцы крови на предмет наличия или отсутствия алкоголя", - добавил представитель регионального ГУ МВД.

По факту аварии органы внутренних дел проводят проверку, устанавливают обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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