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Спасатели ликвидировали разлив нефтепродуктов на реке в Сургуте

В мэрии отметили, что при этом специалисты продолжат мониторить ситуацию

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 августа. /ТАСС/. Работники Сургутского спасательного центра очистили от нефтепродуктов реку Сайма в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), сообщил в пятницу ТАСС советник главы города Александр Оверчук.

Утром 14 августа на реке был обнаружен разлив нефтепродуктов, работы по его ликвидации были начаты оперативно, опасности для жителей и животного мира нет. Общая площадь разлива составила около 2 тыс. кв. м. Как сообщил ТАСС руководитель Природнадзора Югры Сергей Пикунов, источником разлива нефтепродуктов стала неустановленная автоцистерна. По факту загрязнения реки Природнадзор возбудил административное дело.

"Все собрали уже. Работы [по очистке реки] завершены, но специалисты продолжат мониторить ситуацию", - сказал Оверчук.

По данным властей Сургута, загрязнение нефтепродуктами реки Саймы произошло через ливневую канализацию, впадающую в реку в районе улицы Университетская. Виновные лица устанавливаются.

"Это не случайная утечка. Это намеренный слив нефтепродуктов в реку. Кто это совершил, будет выяснять полиция", - сказал ТАСС руководитель Природнадзора Югры Сергей Пикунов.

Сайма - небольшая река, протекающая по территории Сургута, крупнейшего муниципалитета Югры, в котором проживают более 376 тыс. человек.

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