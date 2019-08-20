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В Югре спасатели ищут двух детей, пропавших на реке

Дети уехали на рыбалку на реку Ляпин в Березовском районе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 августа. /ТАСС/. Два ребенка, уплывшие на рыбалку на лодке, пропали без вести на реке Ляпин в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщается во вторник в сводке "Центроспас-Югория".

В понедельник спасателям поступило сообщение о том, что по реке Ляпин в районе поселка Саранпауль плывет пустая лодка.

"Прибыв к месту вызова, спасатели выяснили, что на моторной лодке "Казанка" двое детей уехали на рыбалку и пропали без вести. Поисковая группа обследовала район предполагаемого утопления с помощью специального оборудования. <…> Поиски результатов не дали", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в региональном управлении МВД, пропали школьники 8-9 классов. "Это мальчики 2003-2004 годов рождения. На учете в комиссии по делам несовершеннолетних они не состояли, а семья характеризуется положительно. <…> Лодка, на которой они уплыли, принадлежит отцу одного из данных детей. Они еще не найдены", - сказал собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (9:21 мск) - добавлен комментарий УМВД

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