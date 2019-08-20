Детский лагерь в Свердловской области закрыли после обнаружения норовируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области временно запретило деятельность санаторного лагеря "Талый ключ" Артемовского городского округа, где у детей и сотрудников пищеблока обнаружен норовирус, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления.

19 августа местные СМИ сообщали о том, что в лагере "Талый ключ" получили кишечную инфекцию дети и вожатые, региональный Роспотребнадзор информировал о двух заболевших детях. Прокуратура Свердловской области начала проверку.

"По результатам эпидемиологического расследования заболеваемости острой кишечной инфекцией среди детей, отдыхающих в санаторном лагере круглогодичного действия "Талый Ключ" Артемовского городского округа, специалисты управления Роспотребнадзора установили, что причиной заболеваемости явились носители норовируса среди работников пищеблока: результаты исследований показали, что у заболевших детей и ряда сотрудников пищеблока обнаружены РНК норовирусов второго типа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что распространению инфекции способствовали многочисленные нарушения санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоке. Роспотребнадзор отстранил работников-носителей вируса и провел дезинфекцию пищеблока и других помещений лагеря.

В ходе расследования составлен протокол о временном запрете деятельности лагеря с 20 августа. Согласно данным прокуратуры, в лагере находились 490 детей. "На данный момент все дети вывезены из лагеря", - сообщили ТАСС в Роспотребнадзоре.

Кроме того, были составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"), по ст. 14.43 КоАП РФ ("Нарушение требований технических регламентов").