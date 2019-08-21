{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дети подозреваемого в убийстве жены челябинского депутата находятся у бабушки

Омбудсмен в регионе Ирина Буторина отметила, что будут организованы помощь по оформлению документов, сопровождение семьи, психологическая помощь

ЧЕЛЯБИНСК, 21 августа. Трое несовершеннолетних детей челябинского депутата, который подозревается в убийстве жены, находятся у бабушки, которая в дальнейшем планирует оформить над ними опеку, сообщила ТАСС в среду уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина.

На эту тему

"В настоящее время все несовершеннолетние дети - трое ребят - находятся с бабушкой, которая намерена установить в дальнейшем опеку. Помощь по оформлению документов, сопровождение семьи, психологическая помощь будут организованы. Ситуация на контроле", - сказала Буторина.

По версии следствия, депутат в ночь на 21 августа во время бытовой ссоры с женой выстрелил в нее из охотничьего ружья. Женщина погибла. Возбуждено дело об убийстве, подозреваемый задержан.

Зарипов является членом "Единой России". В партии заявили, что приостановят его членство на время следствия.

Теги
РоссияЧелябинская область
Бокс
Чемпион мира по боксу Ковалев назвал львенком своего соперника Ярда
Поединок между боксерами пройдет 24 августа в Челябинске
Читать полностью