Дети подозреваемого в убийстве жены челябинского депутата находятся у бабушки

ЧЕЛЯБИНСК, 21 августа. Трое несовершеннолетних детей челябинского депутата, который подозревается в убийстве жены, находятся у бабушки, которая в дальнейшем планирует оформить над ними опеку, сообщила ТАСС в среду уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина.

"В настоящее время все несовершеннолетние дети - трое ребят - находятся с бабушкой, которая намерена установить в дальнейшем опеку. Помощь по оформлению документов, сопровождение семьи, психологическая помощь будут организованы. Ситуация на контроле", - сказала Буторина.

По версии следствия, депутат в ночь на 21 августа во время бытовой ссоры с женой выстрелил в нее из охотничьего ружья. Женщина погибла. Возбуждено дело об убийстве, подозреваемый задержан.

Зарипов является членом "Единой России". В партии заявили, что приостановят его членство на время следствия.