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В Екатеринбурге задержали троих полицейских по обвинению в изнасиловании

По данным следствия, преступление было совершено в ночь на 18 августа в служебном автомобиле
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© Пресс-служба управления СК по Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. В Екатеринбурге троих сотрудников городской полиции задержали по обвинению в изнасиловании девушки в служебной машине. Возбуждено уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, сообщила в четверг пресс-служба управления СК по Свердловской области.

По данным следствия, "в ночь на 18 августа трое сотрудников полиции, находясь в служебном автомобиле полка ППСП УМВД России по городу Екатеринбургу, совершили изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении потерпевшей 1997 года рождения".

"Впоследствии полицейские были задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 131 УК РФ и ч. 2 ст. 132 УК РФ", - говорится в сообщении.

Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте задержанных, продолжается сбор доказательств. Будут устанавливаться причины и условия, которые способствовали совершению преступления.

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