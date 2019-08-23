На Вишневогорском комбинате на Урале произошел пожар на площади 100 кв. метров

ТАСС, 23 августа. Пожар произошел в пятницу утром в Вишневогорском горно-обогатительном комбинате (ГОК) в Челябинской области, крупнейшем поставщике полевого шпата на территории РФ. Погибших и пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Сегодня около 09:30 по местному времени (07:30 мск) поступил вызов о пожаре в дробильном цехе Вишневогорского ГОКа. Горела транспортерная лента и два ящика с резиновыми изделиями. Общая площадь пожара составила 100 кв. метров. Пожар полностью ликвидирован в 11:45 по местному времени (09:45 мск)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших и погибших в результате пожара нет. Причина пожара устанавливается.

АО "Вишневогорский горно-обогатительный комбинат" - крупнейший поставщик полевого шпата на территории Российской Федерации. Продукция комбината также поставляется в страны ближнего и дальнего зарубежья.