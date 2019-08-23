В Челябинской области отказались от перезахоронения мощей Дунюшки Чудиновской

ТАСС, 23 августа. Жители села Чудиново Челябинской области - одного из центров религиозного паломничества на Урале, где покоится блаженная старица Евдокия Маханькова (Дунюшка Чудиновская), не позволили священнику из Троицкой епархии перезахоронить ее останки в монастыре. Они организовали у кладбища круглосуточное дежурство и, по сообщениям местных СМИ, обратились с жалобой в прокуратуру. В надзорном ведомстве ТАСС в пятницу сообщили, что никаких обращений пока не получали.

"У нас нет обращений от жителей или других лиц по данному вопросу", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе регионального УМВД отказались от комментариев.

Власти Октябрьского муниципального района, где 21 августа возник конфликт, ситуацию не комментируют.

В Троицкой и Южноуральской епархии заверили прихожан, что перезахоронения праха Дунюшки Чудиновской, которую прихожане называют святой, но сама она пока не канонизирована, не будет.

"Казавшееся поначалу разумным и благочестивым желание перенести ее останки в более подходящее место, где еще больше людей могли бы приходить к ее могилке, не было принято многими, из-за чего и возникло смущение. <…> Заверяю вас, что без благословения Святейшего Патриарха и согласия верующего народа никакое перезахоронение чтимой подвижницы невозможно", - говорится в сообщении епархии, размещенном на ее сайте.

В Челябинской епархии уточнили, что Евдокия Маханькова еще "не прославлена церковью", хотя соответствующие документы в свое время подавались в Синодальную комиссию по канонизации.

"Таким образом, эксгумация ее праха является сугубо гражданской, административной процедурой и не может совершаться без ведома исполнительной власти и, что существенно, без согласия родственников покойной. <…> Челябинская епархия считает безосновательной и недопустимой эксгумацию ее праха - процедуру, ведущую к смущению и расколу в среде верующих, и полагается в этом вопросе на взвешенную, благоразумную позицию и гражданских властей, и духовенства Троицкой епархии", - говорится в сообщении на сайте Челябинской митрополии.