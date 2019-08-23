В Югре спасатели нашли тело одного из пропавших на реке школьников

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 августа. /ТАСС/. Тело одного из двух детей, пропавших в понедельник на реке Ляпин в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, найдено в пятницу спасателями. Об этом сообщили журналистам в информационно-аналитическом отделе "Центроспас-Югория".

"23 августа спасатели сообщили, что тело одного из подростков было обнаружено в воде с помощью специального оборудования. Поиски второго ребенка продолжаются", - говорится в сообщении.

19 августа жители села Саранпауль нашли пустую моторную лодку "Казанку", на которой двое школьников отправились на рыбалку по реке Ляпин. По данным регионального УМВД, лодка принадлежит отцу одного из подростков. По факту пропажи региональным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело. В Березовском районе введен режим ЧС.

В поисках задействованы более 20 единиц техники, в частности, вертолет Ми-8 и самолет Ан-2. В поисках участвуют спасатели, волонтеры, родственники, следственно-оперативная группа МВД, кинологи.