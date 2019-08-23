Югра направит более 4 млн руб. пострадавшему от паводка району

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 августа. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа приняло решение выделить Березовскому району 4,2 млн рублей из резервного фонда региона для ликвидации последствий паводка. Об этом сообщили журналистам в окружном департаменте общественных и внешних связей.

В начале августа в двух поселениях Березовского района - Саранпауль и Хурумпауль - в результате паводка были подтоплены жилые дома, придомовые участки и территории, используемые жителями для заготовки кормов домашним животным. Максимальный уровень воды - 1159 см - в Саранпауле был отмечен 3 августа. Тогда частично было подтоплено 27 придомовых участков и пять жилых домов. На время паводка в Березовском районе власти вводили режим ЧС.

"Средства - 4,2 млн рублей - позволят закрыть всю имеющуюся потребность [Березовского района]. Из этой суммы около 3,9 млн рублей будет направлено на приобретение и доставку кормов, что позволит содержать практически 110 голов крупного рогатого скота. Еще 240 тыс. рублей выделено тем людям, чье имущество пострадало от подтопления. Деньги поступят в самое ближайшее время", - приводятся в сообщении слова директора департамента гражданской защиты населения Югры Александра Некрасова.

Березовский район расположен на севере Югры. Всего в Саранпауле проживает более 2,9 тыс. человек. Возле деревни протекает река Ляпин, берущая начало в горах.