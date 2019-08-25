Акция "Ночь кино" в Свердловской области собрала почти 30 тыс. гостей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Акцию "Ночь кино" в Свердловской области посетили порядка 30 тыс. любителей кинематографа. Об этом ТАСС сообщили в региональном департаменте информационной политики в воскресенье.

"По предварительным результатам, площадки акции посетили около 30 тыс. человек", - сообщили в департаменте.

Всего на акции "Ночь кино" в Свердловской области открылись 102 площадки, 27 из которых были модернизированы Фондом кино по нацпроекту "Культура". Бесплатные кинопоказы прошли в домах и дворцах культуры, клубах, библиотеках и кинозалах, в том числе открывшихся по программе Фонда кино. Кроме того, в этом году в области впервые действовали открытые площадки для просмотра кинофильмов.

Зрителям были продемонстрированы фильмы "Балканский рубеж" Андрея Волгина, "Домовой" Евгения Бедарева и "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" Ильи Куликова, которые победили в народном онлайн-голосовании для показа на фестивале. Голосование проводилось на сайте ТАСС с 27 июня по 10 июля.