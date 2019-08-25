Первая очередь арт-резиденции на Ямале заработает в августе 2020 года

СУДАК /Республика Крым/, 25 августа. /ТАСС/. Первая очередь арт-резиденции на базе молодежных центров, которая станет филиалом "Тавриды", откроется в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) в августе 2020 года. Всего в регионе планируется открыть три резиденции - в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске.

"Намерения [о создании арт-резиденций] есть, мы точно будет этим заниматься. Нам важно сделать то, что будет востребовано среди нашей молодежи. Я пообщался с ребятами, которые находятся на площадке "Тавриды", и мы точно решили, что должны быть студии звукозаписи - ребята хотят творить, хотят делать свои первые музыкальные заготовки", - сказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на стратегической сессии фестиваля творческих сообществ "Таврида" в воскресенье. В арт-резиденциях также будут спортивные залы, кинозалы для показов авторского кино, концертные площадки и студия звукозаписи, добавил он.

По словам Артюхова, к работе над созданиям арт-резиденций будут привлечены молодые архитекторы. "Важно, как это будет выглядеть снаружи. Нужно, чтобы здание притягивало молодежь как магнит. Здесь мы должны поработать с молодыми архитекторами", - отметил губернатор.

Как уточнил ТАСС директор департамента молодежной политики ЯНАО Наиль Хайруллин, первая очередь арт-резиденции в Салехарде заработает уже в августе 2020 года.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" (20-26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида" (окончание строительства в 2022 году). Организатор проекта - Центр развития культурных инициатив.