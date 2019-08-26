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Восемь человек пострадали при столкновении легковушки и автобуса в Челябинской области

Из них двое госпитализированы

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Восемь человек пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Челябинской области. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

"В городе Сатка водитель автомобиля ВАЗ-2121 выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом ГАЗ Next. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажир с телесными повреждениями госпитализированы, 6 пассажиров автобуса после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение", - сказал собеседник агентства.

Полицейские устанавливают причины ДТП.

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