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Работу детского лагеря под Екатеринбургом приостановили из-за нарушений норм безопасности

По данным МЧС, в лагере имени Гайдара в Первоуральском городском округе не устранены 60 нарушений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Детский оздоровительный лагерь имени А. Гайдара в Первоуральском городском округе Свердловской области приостановил работу из-за многочисленных нарушений правил пожарной безопасности. Об этом в понедельник сообщил заместитель начальника ГУ МЧС по региону Максим Пинчугов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Есть у нас один наболевший вопрос на территории области - это загородный оздоровительный лагерь имени Гайдара, который находится в Первоуральском городском округе. <…> В прошлом году было выявлено свыше 80 нарушений требований пожарной безопасности", - сказал Пинчугов, отметив, что на сегодняшний день не устранены 60 из них. "Поэтому с нашей стороны были даны определенные рекомендации, и мы своевременно настояли на прекращении работы данного лагеря в этом году", - сообщил он.

Пинучугов уточнил, что лагерь отработал только одну смену в июне, в последующем решались вопросы по устранению имеющихся нарушений. "Дальше уже будут приняты меры административного характера. Мы продолжим работу с этим учреждением уже в рамках судебного заседания", - добавил заместитель начальника ГУ МЧС.

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