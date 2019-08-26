Врио губернатора Челябинской области инициировал опрос жителей Златоуста о доверии к мэру

ТАСС, 26 августа. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер в ходе рабочей поездки в Златоуст выступил с инициативой провести в единый день голосования 8 сентября опрос жителей города о доверии к мэру Вячеславу Жилину. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Такого количества жалоб, такого негатива в адрес местной власти я не встречал ни в одном другом муниципалитете области. А ведь Златоуст – город старинный, город мастеровой. С уникальными предприятиями и ремёслами, с развитой спортивной базой, с огромным туристическим потенциалом… Златоусту нужно общественное согласие. Прежде всего, по наболевшему вопросу качества работы местной власти. Поэтому я инициировал опрос о доверии главе Златоустовского городского округа Вячеславу Жилину. Пусть сами златоустовцы скажут, должен ли глава города уйти в отставку. Приглашаю всех жителей города принять участие в опросе 8 сентября. #Текслер #Златоуст
"Златоусту нужно общественное согласие. Прежде всего по наболевшему вопросу качества работы местной власти. Поэтому я инициировал опрос о доверии главе Златоустовского городского округа Вячеславу Жилину. Пусть сами златоустовцы скажут, должен ли глава города уйти в отставку, приглашаю всех жителей города принять участие в опросе 8 сентября", - написал Текслер.
8 сентября в Челябинской области пройдут выборы губернатора. Златоуст - третий по величине город в регионе.