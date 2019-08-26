Врио губернатора Челябинской области инициировал опрос жителей Златоуста о доверии к мэру

ТАСС, 26 августа. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер в ходе рабочей поездки в Златоуст выступил с инициативой провести в единый день голосования 8 сентября опрос жителей города о доверии к мэру Вячеславу Жилину. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Златоусту нужно общественное согласие. Прежде всего по наболевшему вопросу качества работы местной власти. Поэтому я инициировал опрос о доверии главе Златоустовского городского округа Вячеславу Жилину. Пусть сами златоустовцы скажут, должен ли глава города уйти в отставку, приглашаю всех жителей города принять участие в опросе 8 сентября", - написал Текслер.

8 сентября в Челябинской области пройдут выборы губернатора. Златоуст - третий по величине город в регионе.