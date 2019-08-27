Военные восстановили разрушенное "противником" железнодорожное полотно под Екатеринбургом

СТАНЦИЯ АДУЙ /Свердловская область/, 27 августа. / ТАСС/. Военнослужащие восстановили железнодорожное полотно, разрушенное условным противником на станции Адуй под Екатеринбургом, в рамках масштабных учений по материально-техническому обеспечению (МТО) ВС РФ.

По замыслу розыгрыша учений, диверсионно-разведывательная группа условного противника совершила нападение на ключевой железнодорожный узел, на котором идет погрузка танкового батальона, в результате чего им удалось повредить значительный участок железнодорожного полотна и поджечь цистерну, стоящую на станции.

Отразив нападение и задержав диверсантов, специалисты провели инженерную разведку местности для выявления взрывоопасных предметов. После этого военные железнодорожники приступили к тушению пожара с помощью пожарного поезда и восстановлению сообщения. Силами отдельной железнодорожной бригады и специалистов железной дороги с использованием железнодорожного крана и путеукладчика в кратчайшие сроки было восстановлено поврежденное противником железнодорожное полотно.

В пресс-службе Минобороны РФ добавили, что впервые на подобных учениях отрабатывается взаимодействие между различными войсковыми подразделениями и органами материально-технического обеспечения, специалистами железной дороги, в том числе с привлечением армейской авиации, осуществлявшей прикрытие железнодорожного узла с воздуха. "В результате практического розыгрыша менее чем за час произведена погрузка танкового батальона на железнодорожный транспорт и восстановлено более 50 метров рельсошпальной решетки", - отметили в департаменте.

Специальные учения материально-технического обеспечения проходят с 27 по 30 сентября в Центральном военном округе под руководством заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова. В них примут участие более 30 тысяч военнослужащих, свыше 7 тысяч единиц вооружения и военной техники, до 90 самолетов и вертолетов. В учениях будут задействованы силы и средства Центрального, частично Западного, Южного и Восточного военных округов, а также подразделения МТО Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск.