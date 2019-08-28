На Урале задержали адвоката, обвиняемую в присвоении 23 млн руб. и $12 тыс.

ТАСС, 28 августа. В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержана адвокат, находившаяся в международном розыске после предъявления обвинения по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщается на сайте СК РФ.

"Обвиняемая задержана в аэропорту города Екатеринбурга после прилета из Испании", - говорится в сообщении.

Уточняется, что еще в 2017 году адвокату было предъявлено обвинение в преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Суд постановил заключить ее под стражу, но обвиняемая покинула Россию.

Согласно материалам уголовного дела, адвокат, защищавшая одного из жителей Тюмени, пообещала его супруге за деньги прекратить уголовное преследование мужчины, пользуясь своими связями в силовых структурах.

"Потерпевшая с сентября 2015 года по февраль 2017 года передала обвиняемой деньги в сумме около 23 млн рублей и $12 тыс. В марте 2017 года женщина, не дождавшись выполнения обещаний об освобождении ее мужа от уголовной ответственности, попросила обвиняемую вернуть деньги обратно. Не дождавшись возврата денежных средств, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы", - уточняется в сообщении.