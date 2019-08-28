Суд 12 сентября рассмотрит ходатайство о замене наказания челябинскому экс-замгубернатора

ЧЕЛЯБИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Копейский городской суд (Челябинская область) отложил на сентябрь рассмотрение ходатайства о замене наказания в виде лишения свободы исправительными работами бывшему заместителю губернатора области Николаю Сандакову, осужденному в прошлом году на 5 лет 6 месяцев лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Рассмотрение ходатайства Сандакова отложено на 12 сентября", - сказали в суде.

В середине августа адвокат бывшего заместителя губернатора рассказал ТАСС, что Сандаков просит суд заменить заключение исправительными работами, так как хочет выплачивать назначенный ему в виде дополнительного наказания штраф, но в колонии его не трудоустроили.

В уголовном деле Сандакова три эпизода. По версии следствия, являясь заместителем губернатора Челябинской области Михаила Юревича, Сандаков организовал взлом электронной почты. Кроме того, используя служебное положение, он присвоил 1,5 млн рублей и получил взятку в виде безвозмездных услуг по охране его жилого дома и установки систем видеонаблюдения от директора ООО ЧОП "Питон" в сумме не менее 1,96 млн рублей. Взятку, как полагает следствие, он получил за помощь в заключении госконтракта на охрану высшего должностного лица Челябинской области на условиях, выгодных для ЧОП. В 2011-2012 годах Сандаков, занимая должность первого помощника губернатора Челябинской области, обманом похитил у бывшего сити-менеджера Озерска 1,5 млн рублей, пообещав, что тот в будущем станет главой Магнитогорска.

Сандаков отбывает наказание в исправительной колонии №6, расположенной в городе Копейске Челябинской области. С учетом нахождения под стражей и под домашним арестом он уже отбыл 2 года 10 месяцев. Вынося приговор, суд организацию взлома электронной почты переквалифицировал на подстрекательство к неправомерному доступу к компьютерной информации. Суд освободил Сандакова от наказания за это преступление в связи с истечением срока давности.