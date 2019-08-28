Справороссы отозвали жалобу из Верховного суда о снятии Шипулина с довыборов в Госдуму

Свердловский областной суд 21 августа отклонил иск о снятии Шипулина с довыборов, направленный кандидатом на пост депутата Госдумы от партии "Справедливая Россия" по тому же избирательному округу Алексеем Коровкиным. Поводом для иска послужили обнаруженные у Шипулина ценные бумаги в зарубежном банке. Как сообщалось 26 августа, "Справедливая Россия" направила апелляционную жалобу в Верховный суд России.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Кандидат от партии "Справедливая Россия" на довыборы в Госдуму по Серовскому одномандатному округу № 174 (Свердловская область) отозвал жалобу из Верховного суда России по вопросу снятия кандидата "Единой России" биатлониста Антона Шипулина. Об этом сообщила в среду пресс-служба Свердловского отделения партии "Справедливая Россия".

"Кандидат в депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия", фельдшер выездной бригады скорой помощи из Новой Ляли отозвал из Верховного суда апелляционную жалобу по вопросу снятия с выборов своего оппонента - экс-биатлониста и кандидата в депутаты Госдумы от партии "Единая Россия" Антона Шипулина", - говорится в сообщении.

На сайте свердловского избиркома 16 августа была опубликована информация о том, что Шипулин утаил от комиссии информацию о ценных бумагах на сумму почти в 14 млн рублей. Он не указал, что владеет 50 ценными бумагами "Коммерцбанк АГ" на общую сумму 3 млн 642 тыс. 180 рублей и 10 тыс. облигаций Сбербанка на общую сумму 10 млн рублей, также кандидат скрыл вклад в банке "ФК Открытие" на сумму 2316 рублей.

В январе 2019 года Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия члена фракции "Единая Россия" Сергея Бидонько в связи с назначением его на должность заместителя губернатора Свердловской области. Дополнительные выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября. В Серовский одномандатный округ входит 21 муниципальное образование, на территории зарегистрированы 446 тыс. 390 избирателей.

Свердловский избирком зарегистрировал семь кандидатов на пост депутата Госдумы по Серовскому округу: Шипулина от "Единой России", Ирину Скачкову от "Яблока", правозащитницу Евгению Чудновец от ЛДПР, председателя совета регионального отделения партии "Зеленые" Игоря Рузакова, члена центрального комитета партии "Коммунисты России" Дмитрия Зенова, Коровкина от партии "Справедливая Россия", а также кандидата от КПРФ - депутата думы Качканарского городского округа Габбаса Даутова.