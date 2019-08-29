Военные медики отработали авиаэвакуацию раненых на военном аэродроме в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Военные медики развернули приаэродромный эвакуационный приемник в ходе специальных учений по организации медицинского обеспечения войск в Екатеринбурге. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Центрального военного округа.

"По легенде этапа учений, самолет Ан-26 доставил раненых, пострадавших и больных с целью их дальнейшей эвакуации в военные лечебные организации, расположенные на территории Екатеринбурга", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в этапе учений задействованы медицинский самолет Ан-26, вертолет со специальным медицинским оснащением Ми-8АМТШ, пять санитарных автомобилей "УАЗ", а также около 100 военнослужащих.

"Созданы такие подразделения, как перевязочная, места для размещения личного состава, госпитальное отделение, где работает личный состав из госпиталя. Основная цель - временное размещение, прием раненых, укрытие от непогодных условий до момента их дальнейшей эвакуации", - приводит пресс-служба слова начальника кафедры организации тактико-медицинской службы военно-медицинской академии имени Кирова полковника медицинской службы Сергея Кульнева.