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Челябинские депутаты приняли закон о ежемесячных выплатах детям погибших участников ВОВ

Социальное пособие в размере 500 рублей будет выплачиваться с октября 2019 года

ЧЕЛЯБИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Челябинской области в четверг приняли законопроект, по которому дети погибших участников Великой Отечественной войны, не достигшие 18-летнего возраста на момент смерти отца или матери, будут получать ежемесячную выплату. Об этом по итогам голосования сообщил председатель Заксобрания Владимир Мякуш.

В среду временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер сообщил журналистам, что властями региона разработан и внесен в Заксобрание законопроект, который наделяет правом всех детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц на ежемесячную выплату в 500 рублей.

"Закон принят", - сказал Мякуш.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе областного министерства социальных отношений, ежемесячное социальное пособие в размере 500 рублей будет выплачиваться начиная с октября 2019 года всем гражданам, имеющим статус. Таких в регионе 29 тыс. 130 человек.

Кроме выплаты, упомянутые льготники на сегодняшний день могут один раз в три года за счет средств областного бюджета посещать места захоронения их родителей, в том числе и за пределами России. Они также имеют преимущество при приеме в расположенные на территории области дома-интернаты для престарелых и инвалидов, комплексные центры социального обслуживания населения.

По предварительным подсчетам министерства, на выплату пособия дополнительно потребуется порядка 41 млн рублей.

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