На безопасность свердловских школ в 2019 году направили 2,3 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Почти половина всех средств бюджета Свердловской области, направленных на подготовку школ региона к новому учебному году, в 2019 году была потрачена на обеспечение их антитеррористической защищенности, сообщил ТАСС начальник отдела комплексной безопасности Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Анатолий Соложнин.

"Из всех средств, а это 4 млрд 880 млн рублей, 2 млрд 311 млн пошли на антитеррор. Мне эта сумма чрезмерной не кажется, то же ограждение, заборы стоят очень дорого. Их мы еще не везде поставили, где нужно. Но везде поставили СКУДы (система допуска в здание - прим. ТАСС), везде освещение, видеонаблюдение, сигнализация, где полагается. По каждой школе свои требования в соответствии с паспортом безопасности, каждая уникальна, по каждой требуются свои работы", - сказал он.

Соложнин отметил, что объемы финансирования на обеспечение антитеррористической безопасности школ региона в 2020 году не станут меньше, а сохранятся примерно на том же уровне, что и сейчас.