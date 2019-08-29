Выставка написанных нефтью картин пройдет в рамках Тюменского нефтегазового форума

ТАСС, 29 августа. Выставка из 40 картин, написанных нефтью, откроется в ходе работы Тюменского нефтегазового форума, который пройдет с 17 по 19 сентября.

"На форуме будет представлено 40 картин, созданных в различных техниках. Идея организации выставки написанных нефтью работ укладывается в культурную концепцию Х Тюменского нефтегазового форума, к проведению которого приурочен специальный проект V Уральской индустриальной биеннале", - говорится в сообщении пресс-службы форума.

Автор работ - член Союза художников РФ и заслуженный работник культуры Альфия Мухаметова. Именно она разработала уникальную технику рисунка нефтью. В рамках форума она также устроит мастер-класс, на котором гости мероприятия смогут попробовать себя в роли художников и попробовать порисовать нефтью.

"Я пишу пальцами, вместо красок использую чистую нефть из Самотлорского месторождения, а также из Нового Уренгоя. Для разных техник нужна разная по консистенции нефть. Например, для живописи на холсте - менее вязкая, для других техник - более густая", - цитирует пресс-служба художницу.

Тюменский нефтегазовый форум - главный отраслевой форум России, ежегодное деловое мероприятие международного уровня, собирающее более двух тысяч экспертов, представителей федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеров компаний-лидеров рынка.