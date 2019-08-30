В Челябинской области найден застреленным лесничий

ЧЕЛЯБИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Сотрудники управления Следственного комитета России по Челябинской области устанавливают обстоятельства смерти лесничего, который был найден с огнестрельным ранением у себя дома в городе Верхний Уфалей. Об этом ТАСС в пятницу сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Владимир Шишков.

"В городе Верхний Уфалей Челябинской области сотрудниками Следственного комитета устанавливаются все обстоятельства смерти 51-летнего лесничего Уфалейского лесничества. По предварительным данным, погибший был найден с огнестрельным ранением у себя дома. По факту смерти проводится доследственная проверка", - сказал собеседник агентства, затруднившись назвать дату, когда тело было найдено.

Он добавил, что дверь в дом была заперта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.