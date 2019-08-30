Грузовой комплекс аэропорта Екатеринбурга обработал около 150 тонн цветов к 1 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Грузовой комплекс международного аэропорта Кольцово (Екатеринбург, входит в холдинг "Аэропорты регионов") обработал около 150 тонн цветов, которые прибыли на Урал к 1 сентября. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой аэропорта в пятницу.

"В течение недели в Екатеринбург из Амстердама прилетели три "цветочных" рейса грузовой авиакомпании AirBridgeCargo. Каждый из них был произведен на самолетах Boeing 747 и привез по 50 тонн свежих роз, гвоздик, орхидей и гортензий для школьников", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, что разгрузку рейсов с цветами обеспечивают 20 грузчиков, хотя в обычные дни в терминале работают шесть специалистов. "При обработке таких хрупких и нежных грузов важны время и бережное отношение к делу, поэтому весь процесс разгрузки происходит вручную, а время доставки цветов от самолета до места хранения занимает не больше семи минут", - пояснили в Кольцово.

Грузовой комплекс аэропорта Кольцово был открыт в 2012 году.