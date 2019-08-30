Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов открыли конгресс-холл в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Концерт оперных певцов Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова в пятницу официально открыл конгресс-холл международного выставочного центра (МВЦ) "Екатеринбург-Экспо". Гостем вечера также стал народный артист Азербайджана, солист Большого театра Эльчин Азизов, передает корреспондет ТАСС.

"Открытие конгресс-центра ознаменовалось выступлением звезд мирового искусства - Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова - в сопровождении Уральского академического филармонического оркестра. Это настоящий подарок жителям Екатеринбурга и Свердловской области в год 85-летия региона. Уверен, что конгресс-центр станет одной из самых востребованных площадок для проведения различного уровня мероприятий", - сказал на торжественной церемонии открытия губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Здание конгресс-холла стало пятым в МВЦ "Екатеринбург-Экспо". Его площадь составляет более 40 тыс. кв. метров. Зал-трансформер конгресс-холла на 5 тыс. мест оснащен звуковой системой Yamaha и другим оборудованием, которое также используется в концертных залах США и Японии.