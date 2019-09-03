Комиссия ООН-Хабитат высоко оценила готовность Екатеринбурга к Всемирному дню городов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Инспекционная комиссия международной организации ООН-Хабитат (habitat - "среда обитания", координирует деятельность по развитию населенных пунктов) считает, что Екатеринбург готов к проведению в октябре Всемирного дня городов и ожидает, что мероприятие пройдет на высоком уровне. Об этом журналистам во вторник заявила руководитель направления мероприятий и информационно-разъяснительной работы организации Сильвия Рагосс.

"Нам очень все понравилось, я с нетерпением жду проведения Всемирного дня городов в Екатеринбурге. Мне очень приятно, что правительство, первые лица страны и области вышли с готовностью помочь нам все организовать. Мы со своей стороны тоже сделаем все, чтобы мероприятие прошло на высшем уровне", - сказала она.

С 2 по 6 сентября в Екатеринбурге проходит инспекционный визит представителей ООН-Хабитат. Комиссия организации осматривает площадки, которые примут участников 100+ Forum Russia и проходящего параллельно с ним Всемирного дня городов.

Екатеринбург стал первым российским городом, который 31 октября 2019 года примет Всемирный день городов. Он был учрежден 27 декабря 2013 года Генассамблеей ООН. В рамках события муниципальные, региональные, национальные власти и партнеры организуют на разных площадках мира мероприятия, посвященные устойчивому городскому развитию, а затем проводят итоговую встречу. Впервые празднование Всемирного дня городов с подтемой "Ведущие городские преобразования" состоялось в 2014 году в Шанхае.

100+ Forum Russia - форум и выставка уникального строительства, ежегодно проходящие в Екатеринбурге. Основная тема форума в этом году - "Город будущего", участники обсудят цифровизацию населенных пунктов, их экологию и развитие.