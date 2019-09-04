Единственную на Урале буддистскую общину планируется перевезти с горы Качканар

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Буддистскую общину "Шедруб линг", которая располагается на горе Качканар в Свердловской области, планируется перевезти на новое место. На данный момент вариант подбирается, сообщил в среду ТАСС вице-губернатор региона Сергей Бидонько.

В 2016 году суд признал, что здания на горе построены незаконно и должны быть снесены, основатель комплекса отказывался это делать. Судебные приставы также не могли исполнить решение суда из-за отсутствия финансирования работ, которые оценивались в 1,5 млн рублей.

"Обсуждается вопрос их переезда в другое место. В течение двух недель будет подготовлено соглашение. Оно подразумевает, что община должна переехать в безопасное место с горы Качканар, которая сейчас является опасной зоной из-за разработки там карьера. Мы им поможем подыскать безопасное место", - сказал он.

Бидонько добавил, культовые постройки, среди которых есть статуя Будды, сносить не планируется, прорабатывается вопрос доступа к ним. Источник ТАСС в администрации муниципалитета отметил, что рассматривается два варианта переезда: первый - на гору Мохнатка примерно в 3-5 километрах от горы Качканар, второй - в поселок Косья, что находится у подножия горы. Предполагается, что в определенное время работы на карьере будут приостанавливаться для посещения храмового комплекса членами общины и паломниками. В остальное время будет вестись добыча полезных ископаемых.

Как отметили ТАСС в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, приставы неоднократно выставляли требования по исполнению решения суда и брали объяснения от главы общины об отказе от его исполнения. "В соответствии с КоАП за неисполнение решения суда к физическому лицу могут быть применены санкции. Сотрудниками ФССП вынесено 15 постановлений о применении штрафов на общую сумму 36 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Храмовый комплекс был построен в 1995 году. Он состоит из двух ступ Пробуждения, храмового зала для проведения обрядов и медитаций, статуи Будды и Миларепы (один из учителей буддизима), дома для йоги, двух помещений для затворничества, чайного домика, учебного класса, библиотеки, хозяйственных, складских и жилых помещений.