Суд начнет рассмотрение дела о банкротстве Антипинского НПЗ в декабре

"Назначить рассмотрение вопроса о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества "Антипинский нефтеперерабатывающий завод" по существу на 10 декабря 2019 года в 14.00 (12.00 мск), - говорится в резолютивной части определения суда.

Арбитражный суд Тюменской области 3 сентября начал банкротство Антипинского НПЗ и ввел процедуру наблюдения на предприятии.

Антипинский НПЗ - крупнейший в России независимый нефтеперерабатывающий завод, являлся основным активом группы "Новый поток". В мае Антипинский НПЗ остановил работу из-за проблем с финансированием, тогда же завод перешел под контроль основного кредитора - Сбербанка. Производство было возобновлено 18 июля по давальческой схеме, при которой завод перерабатывает нефть, закупленную "Сокар Энергоресурс" (совместное предприятие Сбербанка и группы отраслевых инвесторов, которому сейчас принадлежит 80% акций НПЗ). При этом завод не имеет права собственности ни на нефть, ни на нефтепродукты, зарабатывая только на стоимости процессинга.

НПЗ также обратился в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом. Сумма требований по делу - 346,4 млрд рублей. Позднее к делу присоединились кредиторы завода - "Абсолют банк", Московский кредитный банк и другие.