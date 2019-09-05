В Тюменской области открылся завод по переработке картофеля

ТАСС, 5 сентября. Предприятие, которое будет заниматься производством и переработкой картофеля, открылось в Тюменской области. Это первое предприятие такого типа в России, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

"В Тюменской области запустили уникальное предприятие. Здесь научились работать не только с производством товарного картофеля, но и вводить в структуру севооборота достаточные площади, производить семена для других сельхозтоваропроизводителей. Теперь есть переработка, то, чего нет во многих регионах страны. Это безусловно революционный и прорывной подход", - приводят в пресс-службе слова заместителя министра сельского хозяйства РФ Ивана Лебедева.

В сообщении уточняется, что в проект вошли установки по производству свеженарезанного картофеля, очистные сооружения, высокотехнологичное оборудование, техника и оборудование для полевых работ. Создано 51 рабочее место.

"Правительство всегда будет оказывать поддержку предприятиям, которые развивают такие проекты. Их поддержат и на федеральном уровне. Это лишь первый шаг на пути в создании глубокой переработки", - цитирует пресс-служба губернатора региона Александра Моора.

В марте 2018 года пресс-служба правительства сообщала, что в Агрофирма КриММ откроет первый в России завод по производству подготовленного к кулинарной обработке картофеля в Упоровском районе Тюменской области в 2019 году.

Агрофирма КриММ - крупнейший агропромышленный холдинг, входит в число лидеров России по производству семенного картофеля. В 2016 году компания произвела 53% картофеля в Тюменской области и 25% семенного картофеля по России.