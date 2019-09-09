"Уральские авиалинии" запускают прямой рейс из Екатеринбурга во Владивосток

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" открывает с 18 ноября прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Владивостоком, сообщается на официальной странице компании в Facebook.

"С 18 ноября 2019 года "Уральские авиалинии" открывают прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Владивостоком. Никаких промежуточных посадок. Время в пути составит чуть больше 7 часов", - говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться раз в неделю по понедельникам на новом Airbus A320neo, который поступил в компанию в августе этого года.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Уральские авиалинии" запустит беспосадочные рейсы из Екатеринбурга во Владивосток и Хабаровск. Такие возможности открылись перед перевозчиком благодаря приобретению пяти новых самолетов Airbus, которые пополнят парк авиакомпании до конца 2019 года.