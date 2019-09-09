Антипинский НПЗ в сентябре-октябре выйдет на плановую мощность переработки

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Находящийся в состоянии банкротства Антипинский НПЗ в сентябре-октябре 2019 года выйдет на плановую месячную мощность переработки нефти - 500 тыс. тонн. Об этом сообщил журналистам губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам пресс-конференции в ТАСС, посвященной Тюменскому нефтегазовому форуму.

"Сентябрь-октябрь - они должны выйти на 500 тыс. тонн", - сказал он.

Моор также напомнил, что в настоящее время завод работает на давальческом сырье, переработка нефти на предприятии была возобновлена в июле.

Антипинский НПЗ 18 мая подал в Арбитражный суд Тюменской области заявление о признании себя банкротом. Согласно данным картотеки суда, НПЗ обозначил сумму требований по делу в размере 346,4 млрд рублей. Позднее к делу присоединились кредиторы НПЗ - "Абсолют банк", Московский кредитный банк и другие. После получения Сбербанком контроля над НПЗ он был продан совместному предприятию банка и азербайджанской Socar - компании "Сокар Энергоресурс". В мае 2019 года из-за сложной финансовой ситуации и, как следствие, перебоев с поставками нефти, начавшимися еще в 2018 году, НПЗ был вынужден приостановить работу и перейти под управление основного кредитора - Сбербанка.

В сентябре на Антипинском НПЗ была введена процедура наблюдения. "Это хорошо, это позволяет заводу защититься от исков кредиторов, провести ревизию всех долгов и уже с каждым кредитором выработать свою тактику для того, чтобы выстроить финансовый план, исходя из нового понимания реальности. Учитывая, что основные кредиторы - это крупные банки, банки с госучастием, я надеюсь, что и подход будет государственным", - сказал Моор.

Губернатор также отметил, что Тюменская область готова предоставить Антипинскому НПЗ льготы в случае решения собственников модернизировать завод. "У проекта есть перспективы развития. Я имею в виду дополнительные инвестиции в более глубокую переработку продукта, порядка $1 млрд еще может быть (вложено) в развитие. (…) И уже здесь мы со своей стороны готовы предоставить все необходимые льготы и любое административное содействие", - сказал глава региона.