В свердловском облизбиркоме отметили низкую явку на довыборах в Госдуму и Заксобрание

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Довыборы в Госдуму по Серовскому одномандатному округу № 174 в Свердловской области и в региональное Законодательное собрание прошли при низкой явке по сравнению с основными выборами, которые состоялись в 2016 году. Об этом сообщил в понедельник председатель избирательной комиссии области Владимир Русинов.

"Выборы, мы считаем, прошли успешно, они были высококонкурентными. Средняя по области явка - 31%, причем по Госдуме - 24,82%, в 2016 году явка была 42%. Мы верили, что кандидаты заинтересуют, избиратель придет в большем количестве на участки, но, к сожалению, вот так. В Заксобрание явка составила 13,11%, в 2016 году она была 38,5%, проблема аналогичная - дополнительные выборы", - сказал он.

По словам Русинова, выше явка была на выборах в органы местного самоуправления. Она в среднем составляет 40%.

В Свердловской области проходили довыборы депутата Госдумы, депутата Законодательного собрания региона, а также выборы и довыборы представительных органов в семи муниципальных образованиях.