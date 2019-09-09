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Единый день голосования - 2019

В свердловском облизбиркоме отметили низкую явку на довыборах в Госдуму и Заксобрание

Председатель избирательной комиссии области Владимир Русинов при этом отметил, что выборы в регионе были высококонкурентными

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Довыборы в Госдуму по Серовскому одномандатному округу № 174 в Свердловской области и в региональное Законодательное собрание прошли при низкой явке по сравнению с основными выборами, которые состоялись в 2016 году. Об этом сообщил в понедельник председатель избирательной комиссии области Владимир Русинов.

"Выборы, мы считаем, прошли успешно, они были высококонкурентными. Средняя по области явка - 31%, причем по Госдуме - 24,82%, в 2016 году явка была 42%. Мы верили, что кандидаты заинтересуют, избиратель придет в большем количестве на участки, но, к сожалению, вот так. В Заксобрание явка составила 13,11%, в 2016 году она была 38,5%, проблема аналогичная - дополнительные выборы", - сказал он.

По словам Русинова, выше явка была на выборах в органы местного самоуправления. Она в среднем составляет 40%.

В Свердловской области проходили довыборы депутата Госдумы, депутата Законодательного собрания региона, а также выборы и довыборы представительных органов в семи муниципальных образованиях.

Теги
РоссияСвердловская областьЕдиный день голосования - 2019
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