Выставка "Демидовы в Европе" с документами XVIII-XIX веков открылась в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Государственный архив Свердловской области (ГАСО) открыл международную выставку "Демидовы в Европе", где представлены копии документов XVIII-XIX веков, привезенных из разных стран. Всего на выставке представлено 107 документов и около 25 экспонатов, сообщила ТАСС на открытии заместитель директора ГАСО Ирина Иванова.

"На выставке, помимо ранее неизвестных документов, мы представили архитектуру, которая осталась после Демидовых на Урале. Это Невьянская башня, дача Демидовых в Нижнем Тагиле и Выйско-Никольская церковь - усыпальница Демидовых, которая сейчас разрушена. У нас в архиве хранятся план фасада церкви, чертежи и редкие фотографии, на основе которых был выполнен макет. Раньше чертежи делали в цвете, поэтому макеты - точные копии", - отметила собеседница агентства.

При этом она уточнила, что макеты изготовили студенты Уральского колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства и Уральского государственного архитектурно-художественного университета. "Это очень трудоемкая работа на нескольких месяцев. Например, все мелочи, оградки вырезаны вручную", - добавила она.

Также на выставке представлены копии писем Анатолия Демидова к швейцарскому общественному деятелю Анри Дюнану с предложениями по изменению концепции "Красного креста", свидетельство о бракосочетании Анатолия с племянницей Наполеона Матильдой Бонапарт, фотография Матильды и многие другие документы.

Династия Демидовых - богатейшие российские предприниматели, металлургическая империя которых получила развитие при Петре I благодаря созданию оружейных и горнодобывающих предприятий в Туле и на Урале. Они являются основателями многих уральских городов-заводов. Среди представителей этого рода были талантливые металлурги и организаторы промышленного производства, деятели науки, литературы и искусства, меценаты, которые оставили свой след во многих городах России и Европы.

100 лет Архивной службе Свердловской области

Одновременно с этим Управление архивов области открыло выставку "Служба государева", посвященную столетию Архивной службы региона. На ней экспонируются документы об истории службы с 1919 года, копии уникальных и особо ценных документов из региональных архивов. Среди них - постановление областного Совета об отъезде 19 мая 1918 года из Екатеринбурга в Алапаевск великих князей Романовых. Как сообщила ТАСС заместитель директора Государственного архива административных органов Свердловской области Юлия Рыжкова, в документах ничего не говорилось о дальнейшей судьбе Романовых, а также о том, что им предстоит, потому князья спокойно подписали их.

Кроме того, на выставке представлен фрагмент "Стенограммы совещания старых большевиков о пребывании Романовых на Урале" (1934 г.), включенной в Государственный реестр уникальных документов РФ.

Среди экспонатов также представлены фрагмент собственноручно написанной автобиографии первого президента России Бориса Ельцина, личное дело писателя Павла Бажова и учетная карточка Леонида Брежнева, сформированная Бисертским райисполкомом.

Новые проекты

В планах архивистов более широкое изучение уральского предпринимательства. "Демидовы были не единственными предпринимателями на Урале. Нам сегодня известны такие фамилии, как Савельевы, Яковлевы и многие другие. Мы хотели бы набрать информацию и об их жизни и деятельности", - уточнил ТАСС начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин.

Вторым проектом, который планируют развивать архивисты, станет история уральского купечества. По словам Капустина, необходимо напомнить уральцам о том, что купцы не только вели торговлю на территории региона, но и строили дома приютов, ремонтировали школы в рамках благотворительности и при этом как никто умели держать купеческое слово.