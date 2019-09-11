"Курганприбор" получил заказ на поставки ракет "воздух - воздух" в 2020-2021 годах

ТАСС, 11 сентября. /ТАСС/. НПО "Курганприбор" заключило контракт с Минобороны РФ на поставки ракет "воздух - воздух" в 2020 и 2021 годах. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров компании Сергей Муратов.

"Мы подписали контракт о поставках продукции нашего ракетостроительного завода по гособоронзаказу на 2020 и 2021 год", - сказал Муратов.

Он добавил, что курганская ракетостроительная производственная площадка была запущена в 2018 году, завод производит авиационные средства поражения - ракеты класса "воздух - воздух".

На Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 "Курганприбор" подписал соглашение о сотрудничестве в области производства авиационных средств поражения для Минобороны РФ и на экспорт с корпорацией "Тактическое ракетное вооружение". Совместная работа компаний предусматривает поставку широкой номенклатуры комплектующих для производства авиационных боеприпасов головному предприятию корпорации и Государственному машиностроительному конструкторскому бюро "Вымпел" до 2027 года. Выпуск узлов и деталей налажен на ракетостроительной производственной площадке "Курганприбора".

"Курганприбор" производит капсюльные втулки для артиллерийских выстрелов армии и флота, взрыватели для танковых выстрелов, сухопутной и морской артиллерии, ракетных систем залпового огня, зенитных ракетных комплексов, управляемых и неуправляемых авиационных ракет и авиационного бомбового вооружения.