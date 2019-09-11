Более 20 истребителей МиГ-31БМ и Су-34 задействовали в учениях на Урале и в Поволжье

ТАСС, 11 сентября. Учения по комплексному боевому применению сверхзвуковых высотных истребителей МиГ-31БМ и истребителей-бомбардировщиков Су-34 прошли в Пермской и Челябинской областях, было задействовано более 20 самолетов. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа в среду.

"Для выполнения комплексного боевого применения с аэродромов Перми и Челябинска были подняты звенья МиГ-31 БМ и Су-34. По замыслу учения, экипажам многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 предстояло поразить ракетно-бомбовыми ударами заглубленный командный пункт и радиоузел условного противника под прикрытием высотных МиГ-31БМ", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ходе группового перелета в район боевого применения экипажи МиГ-31БМ отработали обнаружение и сопровождение воздушных целей. "Истребители-перехватчики и малоразмерные низколетящие ракеты условного противника были обнаружены применением РЛС "Заслон-М" и взяты на сопровождение. Обмен данными о воздушной обстановке между пилотами проходил по закрытому каналу связи при помощи помехозащищенной аппаратуры", - пояснили в округе.

После зачистки экипажами МиГ-31БМ воздушного пространства от истребителей противника, самолеты Су-34 в составе пар и звеньев отработали массированный ракетно-бомбовый удар, уничтожив наземные объекты условного противника. "Всего в учении приняли участие более 20 самолетов, 150 единиц техники наземного обеспечения полетов и свыше 500 военнослужащих инженерно-технического состава. Применение средств поражения проходило на авиационных полигонах Урала и Прикамья", - резюмировали в округе.

МиГ-31БМ оснащен современной системой управления, дальность обнаружения цели достигает 320 км, радиус поражения - 280 км. Самолет способен одновременно сопровождать до 10 воздушных целей.

Дальность полета Су-34 - до 4 тыс. км, максимальная скорость - до 1,9 тыс. км/ч, боевая нагрузка - до 8 тонн. Уровень шума от Су-34 в два раза меньше в сравнении с самолетами более ранних модификаций.