"Ростелеком" завершил трехлетнюю модернизацию своих сетей связи в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Компания "Ростелеком" завершила оптическую модернизацию сетей связи в Екатеринбурге, модернизация затронула более 4 тыс. домов. Об этом сообщила в четверг пресс-служба компании.

"Оптическая стройка шла три года - стартовала в конце 2016 года, активная фаза модернизации пришлась на 2017 год, полностью работы завершились в сентябре 2019 года. Всего "Ростелеком" проложил 1500 км оптических линий, а в домах установил 7500 единиц оборудования. В целом модернизация сетей охватила 70% территории города, включая удаленные районы", - говорится в сообщении.

Модернизация позволит более чем 400 тыс. екатеринбургских семей пользоваться интернетом на скорости до 1 Гбит/с.

"Возможная скорость интернета в результате повысилась в разы: была - до 100 Мбит/с, стала - до 1 Гбит/с (как для внутренних, так и для внешних ресурсов). Кроме того, повысилась отказоустойчивость сети", - цитирует пресс-служба директора Екатеринбургского филиала компании "Ростелеком" Андрея Попова.

"Ростелеком" - крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений для физических лиц, государственных и частных организаций.