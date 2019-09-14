Пассажирское судно "Метеор" село на мель в Югре

ТАСС, 14 сентября. Судно "Метеор" село на мель на реке Оби в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.

"Есть информация, что "Метеор" сел на мель", - сказали в пресс-службе, добавив, что подробности инцидента уточняются.

Источник в экстренных службах в свою очередь сообщил, что в результате ЧП пострадали восемь человек. "Судно село на мель, есть восемь пострадавших, о состоянии ничего неизвестно", - сказал собеседник агентства.

Другой источник сообщил, что пострадавших пятеро, они получили легкие повреждения. "Всего на борту судна находились 66 человек, включая шесть членов экипажа. По словам командира экипажа, пять человек получили ушибы и ссадины", - сказал собеседник агентства.

Судно принадлежит компании "Северречфлот". Оно следовало из населенного пункта Березово в Ханты-Мансийск. В 4,5 км от населенного пункта Перегребное Октябрьского района село на мель.

По данным источника, сейчас на место ЧП следуют три судна компании "Северречфлот", на одном из них находятся медики. В ЕДДС региона ТАСС уточнили, что за пассажирами вышел теплоход. Процесс перевозки, по словам собеседника, займет полтора-два часа.

В новость внесены изменения (11:21 мск) - добавлена информация о пострадавших